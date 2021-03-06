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Binali Yıldırım: "Etrafımızda kurulmaya çalışılan tuzaklara karşı amansız bir mücadele veriyoruz"

İHA

Binali Yıldırım: "Etrafımızda kurulmaya çalışılan tuzaklara karşı amansız bir mücadele veriyoruz"

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Hepimizin hedefi bayrağımızdır, toprağımızdır, milletimizdir, devletimizdir. Bunun için etrafımızda kurulmaya çalışılan tuzaklara karşı amansız bir mücadele veriyoruz" dedi.
Erbaa ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulması planlanan 10 fabrikanın temel atma töreni eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın katılımı ile yapıldı. OSB girişindeki bir fabrikada karşılanan Milletvekili Yıldırım, yürüyerek temel atma törenin yapılacağı alana geçti. Protokol konuşmalarının ardından Yıldırım’ın renkli kişiliğini yansıtan anların yer aldığı görüntüler izletildi. Törene katılanlar gülümseten Yıldırım, kürsü konuşmasına da esprili konuşması ile başladı. Yıldırım, bölgeye yapılan yatırımın önemine dikkat çekerek, “Hizmet olunca, işin ucunda yatırım olunca siyaset yok. Hep söylediğim bir şey vardır. Hizmette siyaset olmaz. Bugün Tokat'ta bunu gördüm. Değişik milletvekillerimiz, farklı partilerde. Ama ortak payda aynı. Yatırım, üretim, istihdam. Erbaa'da. Çok güzel bir iş yapılıyor. Tokat'ta, Erbaa'da bu yatırım kararını almaları hakikaten her türlü takdirin. tebliğin üstündedir. Kendilerini sizler adına ülkem adına teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu yatırımlar tamamlanınca on bin insanımız ekmek yiyecek” dedi.

"Etrafımızda kurulmaya çalışılan tuzaklara karşı amansız bir mücadele veriyoruz"
Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Yıldırım, “Hepimizin hedefi bayrağımızdır, toprağımızdır, milletimizdir, devletimizdir. Bunun için etrafımızda kurulmaya çalışılan tuzaklara karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Türkiye neden birçok ülkenin hedefi olmuştur? Bu çok açıktır. Çünkü bu topraklarda hesabı olanların, bu topraklarda hedefi olanların, gizli emelleri olanların oyunlarını bozan bir Türkiye var. İşte Azerbaycan'ın 30 yıllık kanayan yarası, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan şer ve terör devletinin engel olunması. Onlar 15 Temmuz'u Türkiye yaşadı, fırsatı ganimet zannettiler ve Afrin bölgesinde Cerablus'ta ve Fırat'ın doğusunda ülkemize karşı, terör faaliyetlerine ağ babalarının da teşviki ile hız verdiler. Ama bu aziz millet bağrından çıkardığı silahlı kuvvetlerin, vatansever evlatlarıyla onları yerinde imha etmesini bildi. Hemen 15 Temmuz’dan sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatıp Cerablus, ElBab bölgesinde PKK, DEAŞ terör örgütlerini yerle bir etti” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından butona basılarak 10 fabrikanın temeli dualarla atıldı. Vatandaşların sevinç gösterileri arasında makam aracına binen Yıldırım, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl’ü makamında ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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