Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük (2)

DHA

Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük (2)


ERBAA'DA 10 FABRİKANIN TEMELİ ATILDI
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erbaa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete girecek 10 yeni fabrika ve OSB içerisine yapılacak caminin temel atma törenine katılmak için Erbaa ilçesine geçti. Programa eski Sağlık Bakanı Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Aslan, Yusuf Beyazıt, MHP´li Yücel Bulut ve CHP´li Kadim Durmaz, Tokat Valisi Ozan Balcı, Erbaa Kaymakamı Mustafa Temiz, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve temeli atılacak fabrikaların yetkilileri katıldı. Törende 10 yeni fabrikayla alana yapılacak caminin temelleri atıldı.
Törende konuşan Binali Yıldırım, "Yatırım, üretim, istihdam. Erbaa'da çok güzel bir iş yapılıyor. Bu zor zaman bu belirsizlik döneminde üyeleriyle beraber burada Tokat'ta, Erbaa'da bu yatırım kararını alınması hakikaten her türlü takdirin, tebrikin üstündedir. Burada bu yatırımlar tamamlanınca aileleriyle birlikte on bin insanımız ekmek yiyecek. Erbaa Organize Sanayi Bölgesi bir kültürü olan bölge. Karma sanayi bölgesi, toprak sanayi bölgesi ama bir vizyonla hazırlanmış. Bir milyon altı yüz bin metrekarelik alanda çevre hassasiyeti başından beri düşünülerek kurulmuş bir organize sanayi bölgesi. Ve kararlılıkla gelişimini, ilerlemesini sürdürüyor. Bu yapılacak on yatırım, yahut on beşe çıkacak yatırımla beraber buranın cazibesi ülke çapında çok daha artmış olacak. Dünyada bu korona salgını öncesi var sonrası var. Korona salgını sonrasında bütün ezberler bozulacak. Bu ülkemiz için çok büyük bir fırsatı beraberinde getiriyor değerli dostlar. Eskiden zenginlikler doğudan batıya doğru giderdi. İpekyolu. Son elli yılda hep böyle oldu. Ama şimdi tersine döndü. Batıya giderken de Türkiye'den geçiyordu. Doğuya döndüğünde de yine Türkiye'den geçecek. Rabbim bize petrol gibi ayrıcalıklı bir imkan vermemiş. Ama bize öyle bir coğrafya vermiş ki bu coğrafya, hani coğrafya kader diyor ya İbn-i Haldun; bu coğrafya bizim kaderimiz" dedi.
'GİZLİ EMELLERİ OLANLARIN OYUNLARINI BOZAN BİR TÜRKİYE VAR'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın önderliğinde ülkenin her köşesine güzel hizmetler yaptıklarını, bunları engellemek isteyenlere fırsat vermediklerini ifade eden Yıldırım şunları söyledi:
"Hepimizin hedefi bayrağımızdır, toprağımızdır, milletimizdir, devletimizdir. Bunun için etrafımıza kurulmaya çalışılan tuzaklara karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Türkiye neden birçok ülkenin hedefi olmuştur. Bu çok açıktır. Çünkü bu topraklarda hesabı olanların bu topraklarda hedefi olanların, gizli emelleri olanların oyunlarını bozan bir Türkiye var. İşte Azerbaycan´ın 30 yıllık kanayan yarası, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan şer ve terör devletine engel olunması. 15 Temmuz'u Türkiye yaşadı, fırsatı ganimet zannettiler ve Afrin bölgesinde Cerablus ve Fırat'ın doğusunda ülkemize karşı terör faaliyetlerine ağa babalarının da teşvikiyle hız verdiler. Ama bu aziz millet bağrından çıkardığı silahlı kuvvetlerin vatansever evlatlarıyla onları yerinde imha etmesini bildi. 15 Temmuz'dan sonra Fırat Kalkanı Harekatını başlatıp, Cerablus, El-Bab bölgesinde PKK, DEAŞ terör örgütlerini yerle bir etti. Daha sonra Afrin bölgesi oradaki yığınaklar akla, durgunluk verecek kadar büyük yığınaklardı. Bize oraya girmeyin çıkamazsınız dediler. Nasıl girmeyelim? Kilis'e, Gaziantep'e, her gün roketler atılıyor. İnsanlarımız hayatını kaybediyor. Ve elhamdülillah oraya da girdik. Orada da bu terör yuvalarını yerle bir ettik. Daha sonra Barış Pınarı Bölgesi velhasıl Akdeniz'den Irak'a kadar hudutlarımızın güneyinde oluşturulacak yapay terör devletine gerekli darbeyi vurduk. Bu mücadele bitmez, bu mücadele kurtuluş mücadelesi, istiklal mücadelesi, bundan sonra da devam edecek. Çünkü bu topraklar zor topraklar. Bu topraklar medeniyetlerin gelip geçtiği topraklar. Stratejik önemi var. İşte bunun için biz her türlü engele rağmen, Türkiye´den Kars'tan, Tiflis üzerinden Bakü'ye demir yolunu bağladık. Şimdi artık trenler İstanbul'dan Çin'e kadar 11 günde gidebiliyor. Aynı şekilde şimdi yeni yapılan anlaşmayla Nahçıvan üzerinden hiçbir kesintiye uğramadan bütün Orta Asya bölgelerine gidiş yapılabilecek. Ülkemizin önünde zorluklar var ama çok büyük de fırsatlar var."DHA-Politika Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞURHalil İbrahim YEL
2021-03-06 20:24:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Binali Yıldırım: "Etrafımızda kurulmaya çalışılan tuzaklara karşı amansız bir mücadele veriyoruz"
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: "Etrafımızda kurulmaya çalışılan ...
Vaka sayısı artan Tokat'ta cadde ve sokaklarda yoğunluk 
YEREL HABERLER Vaka sayısı artan Tokat'ta cadde ve sokaklarda ...
Binali Yıldırım: "Türkiye çetin bir sınav verdi" AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım: "Türkiye alt yapısıyla, şehir hastaneleriyle, güçlü sağlık kadrolarıyla bu süreçte çok çetin bir sınav vermiştir. Vermeye devam ediyor"
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: "Türkiye çetin bir sınav verdi" AK ...
Buz tutan Üçoluk Göleti'nde görsel şölen
YEREL HABERLER Buz tutan Üçoluk Göleti'nde görsel şölen
Tokat'ta 2 mahalle, 1 köy ve 1 beldede 10 günlük karantina başladı
YEREL HABERLER Tokat'ta 2 mahalle, 1 köy ve 1 beldede 10 günlük ...
Tokat’ta bir belde, iki mahalle ve bir köyde karantina uygulaması
YEREL HABERLER Tokat’ta bir belde, iki mahalle ve bir köyde ...
Tokat'ta 2 mahalle, 1 köy ile 1 beldeye koronavirüs karantinası
YEREL HABERLER Tokat'ta 2 mahalle, 1 köy ile 1 beldeye koronavirüs ...
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Kuruma amirleri denetim yaparak, ceza yazacak
YEREL HABERLER Kuruma amirleri denetim yaparak, ceza yazacak
Tokat’ta 56 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Tokat’ta 56 parça tarihi eser ele geçirildi
Güneşli hava korona virüsü unutturdu
YEREL HABERLER Güneşli hava korona virüsü unutturdu
Tokat'ta jandarmadan kaçak alkol operasyonu
YEREL HABERLER Tokat'ta jandarmadan kaçak alkol operasyonu
Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Tokatlı çoban, arazide bulduğu gök taşlarına 200 bin dolar istiyor
YEREL HABERLER Tokatlı çoban, arazide bulduğu gök taşlarına 200 bin ...
Tokat’ta bakır kablo satmaya çalışan 4 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Tokat’ta bakır kablo satmaya çalışan 4 kişiye gözaltı
Silahları satamadan yakalandı
YEREL HABERLER Silahları satamadan yakalandı
Vaka sayılarının hızla arttığı Erbaa’da semt pazarları kapatıldı
YEREL HABERLER Vaka sayılarının hızla arttığı Erbaa’da semt ...
Kaymakam Temiz, korona virüs denetimi yaptı
YEREL HABERLER Kaymakam Temiz, korona virüs denetimi yaptı
Tokat Zile'de, parklar ve tarihi kale ziyarete kapatıldı
YEREL HABERLER Tokat Zile'de, parklar ve tarihi kale ziyarete ...
Vaka artışı olan Erbaa'da, semt pazarları 14 gün kapatıldı
YEREL HABERLER Vaka artışı olan Erbaa'da, semt pazarları 14 gün ...
Kırmızı kategorideki Tokat'ta, sokaklardaki yoğunluk dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Kırmızı kategorideki Tokat'ta, sokaklardaki yoğunluk ...
Tokat’ta risk haritası kırmızıya döndü, denetimler artırıldı
YEREL HABERLER Tokat’ta risk haritası kırmızıya döndü, denetimler ...
Tokat'ta köy yolu standartlarında iyileştirme çalışması
YEREL HABERLER Tokat'ta köy yolu standartlarında iyileştirme ...
Magandayı bulan polise teşekkür
YEREL HABERLER Magandayı bulan polise teşekkür