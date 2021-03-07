Çöplük, lavanta bahçesine dönüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çöplük, lavanta bahçesine dönüştü

İHA

Çöplük, lavanta bahçesine dönüştü

Tokat’ta, 102 dönümlük arazi üzerinde bulunan eski vahşi çöplük alanına 25 bin adet lavanta dikildi.
Tokat Belediyesi tarafından Yeşilırmak kenarında 102 dönümlük arazi üzerinde bulunan vahşi çöplük alanın doğaya kazandırıldı. 36 yıl boyunca çöp dökülmesi sonucu oluşan çöp dağlarından bölge arındırıldı. Eski vahşi çöplük alanı temizlenerek şehre yeni bir yeşil alan kazandırılması için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. 102 dönümlük alana 25 bin lavanta dikilerek, lavanta bahçesine dönüştürüldü.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, uzun yıllar boyunca vahşi çöp depolaması yapılan alanın lavanta bahçesi haline dönüşmeye başladığını söyledi. Çevreci bir belediye olarak eski çöplük alanını rehabilite ettiklerini belirten Başkan Eroğlu, “Eski çöp alanı dediğimiz bölge rehabilite edildikten sonra çevreye zarar vermeyecek bir hale geldi. Üzerine bir toprak katmanı koyulmak suretiyle bir bahçe haline getirildi. Sonrasında ise biz burayı ne yapalım diye düşündük ve hemen aklımıza buraya güzel bir lavanta bahçesi yapalım kanaatine vardık. Yaklaşık bir seneye yakın bir zaman önce lavantaları dikmeye başladık. Ve toplamda 25 bin lavantayı diktik. Tabii lavanta 3 yılda ancak böyle tam manasıyla bir çiçek, bitki haline bürünebiliyor. Bir yıla yakın zamandır da artık boyları çıkmaya ve yavaş yavaş da o morumsu lavanta renklerine de bürünmeye başladı. Çok kısa bir süre içerisinde de artık lavanta bahçemiz insanların da ziyaret edileceği hale gelecek” dedi.

Çöp kokularının yerine lavanta kokusu yayılacak
Başkan Eroğlu, çöp alanını bir lavanta bahçesi haline getirdiklerini belirterek, “Bununla şunu planlıyoruz. Bir defa bir görsellik oluşturalım. İnsanlar orayı ziyaret etsin. Dışarıdan gelen misafirlerimiz 102 dönümlük o arazide ucu bucağı gözükmeyen olabildiğince çok böyle lavanta bahçeleri içerisinde dolaşabilsin. İkincisi güzel kokular yayılsın. Eskiden işte çöp kokuları yayılan o bölge artık böyle lavanta kokularına yayıldığı güzel bir bölge haline gelsin. Tabii üçüncüsü malum lavanta hem ilaç sanayinde hem yağ sanayinde kullanılabilen bir bitki. Ve biz de yaklaşık 150 kilo gibi bir bitki toplamayı arzu ediyoruz. Bununda yılda getirisi de 200 bin lira civarında. Yani 200 bin liraya yakın da bir getirisi olacak. Belediyemize küçük bir nebze de olsa bir katkı sağlamış olacağız. İnşallah hep birlikte artık içerisinde resimler çekeriz. Beraber o güzel lavanta bahçesinde hep birlikte hep beraberce hissederiz. Lavanta bahçemize de bütün herkesi de davet ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük (2)
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: Dağ gibi sorunları, dağ gibi ...
Binali Yıldırım: "Etrafımızda kurulmaya çalışılan tuzaklara karşı amansız bir mücadele veriyoruz"
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: "Etrafımızda kurulmaya çalışılan ...
Vaka sayısı artan Tokat'ta cadde ve sokaklarda yoğunluk 
YEREL HABERLER Vaka sayısı artan Tokat'ta cadde ve sokaklarda ...
Binali Yıldırım: "Türkiye çetin bir sınav verdi" AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım: "Türkiye alt yapısıyla, şehir hastaneleriyle, güçlü sağlık kadrolarıyla bu süreçte çok çetin bir sınav vermiştir. Vermeye devam ediyor"
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: "Türkiye çetin bir sınav verdi" AK ...
Buz tutan Üçoluk Göleti'nde görsel şölen
YEREL HABERLER Buz tutan Üçoluk Göleti'nde görsel şölen
Tokat'ta 2 mahalle, 1 köy ve 1 beldede 10 günlük karantina başladı
YEREL HABERLER Tokat'ta 2 mahalle, 1 köy ve 1 beldede 10 günlük ...
Tokat’ta bir belde, iki mahalle ve bir köyde karantina uygulaması
YEREL HABERLER Tokat’ta bir belde, iki mahalle ve bir köyde ...
Tokat'ta 2 mahalle, 1 köy ile 1 beldeye koronavirüs karantinası
YEREL HABERLER Tokat'ta 2 mahalle, 1 köy ile 1 beldeye koronavirüs ...
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Kuruma amirleri denetim yaparak, ceza yazacak
YEREL HABERLER Kuruma amirleri denetim yaparak, ceza yazacak
Tokat’ta 56 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Tokat’ta 56 parça tarihi eser ele geçirildi
Güneşli hava korona virüsü unutturdu
YEREL HABERLER Güneşli hava korona virüsü unutturdu
Tokat'ta jandarmadan kaçak alkol operasyonu
YEREL HABERLER Tokat'ta jandarmadan kaçak alkol operasyonu
Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Tokatlı çoban, arazide bulduğu gök taşlarına 200 bin dolar istiyor
YEREL HABERLER Tokatlı çoban, arazide bulduğu gök taşlarına 200 bin ...
Tokat’ta bakır kablo satmaya çalışan 4 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Tokat’ta bakır kablo satmaya çalışan 4 kişiye gözaltı
Silahları satamadan yakalandı
YEREL HABERLER Silahları satamadan yakalandı