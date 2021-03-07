Tokat’ta iki köy karantinaya alındı

Tokat’ın Niksar ilçesinde iki köy korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre çok yüksek riskli iller arasında yer alan Tokat’ta vaka sayılarında artışı yaşanıyor. Niksar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi. Bu kapsamda Terzioğlu köyü ile Çay köyde 7 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi. Karar gereğince gece saat 21.00 itibarıyla 2 köye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kapatılacak.

Niksar içesinde iki köyün karantinaya alınması ile birlikte karantinaya alınan köy sayısı il genelinde 5'e yükseldi. Ayrıca 3 mahalle ve 2 beldede karantina uygulaması devam ediyor.

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