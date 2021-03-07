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Tokat'ta 2 köyde koronavirüs karantinası

DHA

Tokat'ta 2 köyde koronavirüs karantinası


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Niksar ilçesinde, koronavirüs vakalarının artış gösterdiği 2 köy, 7 gün süreyle karantinaya alındı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Niksar ilçesine bağlı Çay ve Terzioğlu köylerinde bugünden itibaren 7 gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırıldı. Niksar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu´nun 07.03.2021 tarih ve 15 sayılı kararı ile koronavirüs tedbirleri kapsamında Çay köyü ve Terzioğlu köylerinde 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 72'nci maddesi gereği 07.03.2021 tarih ve saat 21.00 itibari ile 7 gün süreyle karantina kararı alınmıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-03-07 17:12:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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