Tokat'ta ahşap evde yangın çıktı, 2 eve sıçradı

Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta 2 katlı ahşap evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 2 eve sıçradı. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Yangın, saat 17.15 sıralarında Kaleardı Mahallesi Dikmenler Sokak'taki 2 katlı ahşap evde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden mahalleli, durumu Tokat Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki 2 eve de sıçradı. Gelen itfaiye ekiplerince yangın müdahale edildi. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, mahalleli yangına hortumlarla müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2021-03-07 18:34:19
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