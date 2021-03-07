Tokat’ta 3 ev alevlere teslim oldu

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Tokat’ta bir fırının bacasından çıkan yangında 3 ev alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi yanında bulunan bir fırının bacasından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Birbirine bitişik durumda olan evlerin çatısına sıçrayan yangında alevler göğe yükseldi. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Yangında birisi betonarme olan 3 ev hasar gördü. Kontrol altına alınan yangında itfaiye ekipleri soğutma işlemini sürdürüyor.

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