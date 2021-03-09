Pandemi sürecinde denetimlerine devam eden Erbaa Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler marketlerde etiket ve tarihi geçmiş ürün denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde karşılaşılan eksikliklerle ilgili esnaflara uyarılarda bulunulurken, zabıta ekipleri kurallara uyan esnaflara ise teşekkür etti.

Etiket ve tarihi geçmiş ürünlere karşı zabıta ekiplerinin gerekli çalışmaları yaptığını ifade eden, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Zabıta ekiplerimiz semt pazarlarımızın kapalı olduğu bu dönemde etiket ve tarihi geçmiş ürün denetimi yapıyor. Yapılan denetimlerde ekiplerimiz görülen eksiklikler konusunda marketleri uyarıyor. Hemşerilerimizin cebini ve sağlığını korumak için Pazarların kapalı olduğu süre boyunca denetimlerimiz artarak devam edecek.” dedi.

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