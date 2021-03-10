Mutant virüs çocukları da etkiliyor

Tokat İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Hacı Ahmet Sümbül, korona virüsün son dönemde mutasyona uğramış alt tipleri ile birlikte çocukları da etkilendiğine dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre çok yüksek riskli iller arasında 6’sırada yer alan Tokat’ta korona virüs vakalarında artış devam ediyor. Yazılı açıklama yapan Tokat İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Hacı Ahmet Sümbül, hastalığın yayılım sebeplerinin başında ev ziyaretleri, akrabaarkadaş ziyaretlerinin geldiğini kaydetti. Filyasyon ekiplerinin yaptıkları denetimlerde artışa neden olan unsuların gözler önüne serildiğini belirten Sümbül, “COVID19 olan kişi o esnada hastalık belirtilerini göstermese de bulaştırıcı olduğundan bu tür ziyaret/görüşmelerde bulaş açısından risk çok yüksektir. Bir çok kişinin bir araya geldiği cenazeler/taziyeler, düğün, nikah mevsim gibi toplu görüşmeler yüksek risk oluşturan durumların başında gelmektedir. Bu nedenle toplu organizasyonların ertelenmesi, taziyelerin telefonla yapılması, cenaze/nikah törenlerine katılımın kısıtlı tutulması ve mutlaka maskemesafehijyen kuralına uyulması büyük önem arz etmektedir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Mutasyona uğramış virüsün çocuk yaş gurubunu da etkilediğine dikkat çeken Sümbül, “Son dönemde mutasyona uğramış alt tipleri ile birlikte çocuk yaş grubunu da etkilemesi, bazı alt tiplerde bulaştırıcılık ve hastalık seyrinin ağırlaşması gibi durumların tespiti nedeniyle pandemi ile mücadele daha da önem kazanmıştır. Maske, mesafe, temizlik kuralları ile yukarda bahsettiğimiz tüm bu tedbirlere uyulmadığı takdirde vaka sayılarının hızla/katlanarak artması ve salgınla mücadelenin zorlaşması kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle herkesin sorumlu davranarak kontrollü normalleşme kurallarına ve maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyması önemlidir” ifadelerine yer verdi.

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