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Tokat'ta, 44 kişiye 40 bin TL korona cezası - Yeniden

DHA

Tokat'ta, 44 kişiye 40 bin TL korona cezası - Yeniden


Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT´ta  polis ekiplerince 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları' uygulaması yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kurallara uymayan 44 kişi ve 1 iş yerine toplam 40 bin 460 TL ceza kesildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nce ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması´ yapıldı. Tokat genelinde de eş zamanlı yapılan uygulamaya 61 ekip ile 198 kişilik personel katıldı. Uygulama kapsamında 304 market ve iş yeri, 69 park-bahçe, 39 metruk bina kontrol edilirken bin 926 kişinin sorgusu yapıldı. Uygulamalarda sosyal mesafe kuralını ihlal eden 36 kişiye 32 bin 400 TL, maske takmadığı tespit edilen 8 kişiye 7 bin 200 TL ve kapalı olması gereken 1 iş yerine ise açık olmasından dolayı 860 TL olmak üzere toplamda 40 bin 460 TL ceza kesildi. Trafik yönünden ise 398 araç denetlendi. Kusurlu görülen 11 araç ve sürücüsüne toplam 20 bin 499 TL ceza kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL
2021-03-10 16:42:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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