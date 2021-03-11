İnşaatta elektrik akımına kapılan müteahhit, yaşamını yitirdi

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, inşaata beton dökülürken, kopan elektrik kablosu nedeniyle akıma kapılan müteahhit Selami Şenol (57), hayatını kaybetti.
Olay, dün ilçe merkezindeki Mevlana Mahallesi Aytaç Caddesi´nde meydana geldi. Buradaki inşaatın müteahhitliğini yapan Selami Şenol, beton döküldüğü sırada elektrik direğindeki kablonun kopması sonucu akıma kapıldı. Şenol için ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selami Şenol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2021-03-11 10:07:56
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