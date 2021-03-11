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Kont Drakula'nın esir tutulduğu Tokat Kalesi'ne tur için restorasyon bekleniyor

DHA

Kont Drakula'nın esir tutulduğu Tokat Kalesi'ne tur için restorasyon bekleniyor


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, 'Kont Drakula' olarak bilinen Romanya Prensi ve Eflak Voyvodası 3'üncü Vlad'ın 15'inci yüzyılda 4 yıl boyunca esir tutulduğu ileri sürülen tarihi Tokat Kalesi, gizemli yönleri ile dikkat çekiyor. Turizmciler, merak uyandıran kaleye turlar düzenlemek için restorasyonun tamamlanmasını bekliyor.
Romanya Prensi ve Eflak Voyvodası 3'üncü Vlad'ın, Tokat'ta 4 yıl boyunca sürgün olarak yaşadığı öne sürülen kale, hala gizemini koruyor. Selçuklu ve Osmanlı döneminde savunma amaçlı kullanılan Tokat Kalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla birkaç yıl önce yapılan çalışmalarda Ceylan Geçidi ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 140 metre derine inilen geçitte suya rastlanılması sonucu çalışmalar durduruldu. Turizmciler, kaledeki çalışmaların hızlandırılmasını ve ziyarete kazandırılmasını bekliyor.
'KAZIKLI VOYVODA BURAYA SÜRGÜNE GÖNDERİLMİŞ'
Tokat Kalesi'nin gizemini koruduğunu söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Tokat Temsilcisi Yavuz Özseven, "Kont Drakula olarak bilinen 3'üncü Vlad, bugünkü Romanya, o zamanki Osmanlı'nın Eflak vilayetinin beyinin oğludur. Kont Drakula, o zamanlar Edirne'deki sarayda Fatih ile birlikte büyüdü; ancak Fatih, tahta çıktıktan sonra bunu çevreleri rahat bırakmamış, fitne sokmuşlar. Fatih, Kazıklı Voyvoda'yı zorunlu olarak sürgüne Tokat'a göndermiştir. Zaman zaman kalede tutulduğu, zaman zaman da şehirde bir konakta yaşadığı bilinmektedir. Tokat'taki yaşam süresi 4 yıl kadardır" dedi. 
'TURLAR İÇİN RESTORASYONU BEKLİYORUZ'
Tokat Kalesi'nin ülke ve kent turizmi açısından çok önemli yere sahip olduğunu söyleyen Özseven, "Tarihimize önemli ölçüde ışık tutacak ve turizme katkı sağlayacak kalemizin restorasyon çalışmaları günümüzde devam etmektedir. Burada çalışmaların başlatılması ve yürütülmesinde emeği geçen yetkililere teşekkür ediyoruz. Gerek ülke içinde gerekse yurt dışındaki meslektaşlarımız kalenin restorasyonunun bitirilmesini ilgi ile beklemektedir. Buraya yapılacak olan destinasyon çalışmaları koronavirüsten dolayı her ne kadar aksaklığa uğrasa da zamanı geldiğinde planlamalar hayata geçirilecektir. Turizm alanında birçok projesi olan ilimiz kaledeki çalışmaların bitirilmesiyle Tokat, turizm cenneti olacak" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2021-03-11 10:25:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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