Tokat- Sivas yolunda ulaşıma 'kar' engeli



Yasin KIRAS/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Tokat ile Sivas arasındaki Çamlıbel Geçidi'nde bazı sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı.

Kentte etkili olan sağanağın ardından öğle saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. TokatSivas kara yolu üzerindeki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama çalışması başlattı. Çamlıbel Geçidi'nde bazı sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı. Kar yağışı nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçların sürücülerinin ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. DHA-Genel Türkiye-Tokat Yasin KIRAS

2021-03-11 17:03:42



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