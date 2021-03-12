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Kablo hırsızlarını, olay yerindeki eldiven yakalattı

DHA

Kablo hırsızlarını, olay yerindeki eldiven yakalattı


Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, farklı yerlerden 200 bin TL değerindeki kabloları çalıp, sattıkları tespit edilen 10 şüpheli, olay yerinde bıraktıkları eldivenden yola çıkılarak, yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kent merkezi ve Niksar ilçelerinde, son 6 ayda 8 farklı bölgeden toplam 200 bin TL değerindeki 4 bin 700 metrelik haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yapıldı. Jandarma tarafından yapılan incelemelerde, hırsızlık olaylarının, gece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatlerde yapıldığı tespit edildi. Araştırmalar sonucu şüphelilerin, metal kısmını çıkarmak için kabloları yaktıkları yer belirlendi. Harekete geçen ekipler, olay yerinde eldiven buldu. Eldivendeki parmak izinden yola çıkan jandarma asayiş ekipleri ve JASAT dedektifleri, şüphelileri tespit için yoğun çalışma gerçekleştirdi. 
800 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ
Dedektifler, 800 saatlik kamera kayıtlarını izleyerek, elde edilen bulgulardan 10 şüpheliye ulaştı. Operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde, suçlarını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. Yapılan çalışmayla 8 kablo hırsızlığı ve 1 evden hırsızlık olmak üzere 9 olay aydınlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL
2021-03-12 13:59:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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