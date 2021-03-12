Erbaa’da karantina süresi10 gün uzatıldı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 2 mahalle ile 1 beldede karantina süresi, 10 gün süre ile uzatıldı.

Erbaa İlçe Hıfzıssıhha Meclisi korona virüs tedbirleri kapsamında Fatih Sultan, Ertuğrul Gazi Mahallesi ve Karayaka Beldesinde 06 Mar 2021 tarihinden itibaren uygulamakta olan karantina tedbirlerinin uzatılmasına karar verdi. Alınan karar gereği 2 mahalle ve 1 beldede karantina süresi 10 gün süre ile uzatıldı. Tepekışla Köyünde ise karantina sürecinin salı gününden itibaren kaldırılmasına karar verildi. Öte yandan yaklaşık bir haftadır kapalı olan merkez, beldeler ve köyler dahil kurulan semt pazarlarının (Çarşamba günü kurulan Pazar hariç) 16 Mart 2021 Salı gününden itibaren tekrar açılacağı bildirildi.

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