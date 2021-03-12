Tokat’ta, İstiklal Marşı coşkusu

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla Tokatlılar evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden bayraklar açarak İstiklal Marşı'nı okudu.



Tokat Belediyesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri düzenlendi. Karşıyaka Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi. Belediye bandosu marşlar çalarak mahallede mini bir konser verildi. Vatandaşlar, saat 19.21'i gösterdiğinde çocuklarıyla birlikte balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan coşkuyla seslendirdi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından havai fişek gösterisi yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.