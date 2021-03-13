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Tokat’ta güneşli hava pandemi önlemlerini unutturdu

İHA

Tokat’ta güneşli hava pandemi önlemlerini unutturdu

Tokat’ta, kısıtlamanın kaldırıldığı ikinci cumartesi gününde vatandaşların parklarda oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre çok yüksek riskli iller arasında yer alan Tokat’ta, güneşli hava korona virüs önlemlerini unutturdu. Yeşilırmak kenarındaki parklarda vatandaşlar çimlerin üzerinde oturarak piknik yaptı. Vatandaşların birçoğu ırmak kenarında yürüyüş yaparken, birçoğu da kamelyalarda oturarak sohbet etti. Çocuklarını parklara getiren aileler de yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayan vatandaşlar korona virüse aldırış etmedi. Parklarda yaya devriye görevi yapan bekçiler kuralları ihlal edenleri uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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