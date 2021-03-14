Tokat'ta 1 köy karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta 1 köy karantinaya alındı

DHA

Tokat'ta 1 köy karantinaya alındı


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Niksar ilçesinde, koronavirüs vakalarının artış gösterdiği 1 köy, 10 gün süreyle karantinaya alınırken, 2 köyde ise karantina süresi 5 gün uzatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Niksar ilçesine bağlı Arpaören köyünde 10 gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırıldı. Niksar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu´nun 14.03.2021 tarih ve 18 sayılı kararı ile koronavirüs tedbirleri kapsamında Arpaören köyünde 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 72'nci maddesi gereği 14.03.2021 tarih ve saat 21.00 itibari ile 10 gün süreyle karantina kararı alınmıştır" denildi.
Ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla daha önce karantina altında olan Çayköy ve Terzioğlu köylerinin ise karantina süresi, 5 gün uzatıldı.  DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-03-14 15:09:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pandeminin kahramanları kamera karşısına geçti
YEREL HABERLER Pandeminin kahramanları kamera karşısına geçti
Tokat’ta güneşli hava pandemi önlemlerini unutturdu
YEREL HABERLER Tokat’ta güneşli hava pandemi önlemlerini unutturdu
Çalıların arasında buldu, gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER Çalıların arasında buldu, gözü gibi bakıyor
Tokat'ta, 19.21'de 'İstiklal Marşı' etkinliği
YEREL HABERLER Tokat'ta, 19.21'de 'İstiklal Marşı' etkinliği
Tokat’ta, İstiklal Marşı coşkusu
YEREL HABERLER Tokat’ta, İstiklal Marşı coşkusu
Erbaa’da karantina süresi10 gün uzatıldı
YEREL HABERLER Erbaa’da karantina süresi10 gün uzatıldı
Tokat’ta karantinaya alınan köy sayısı 6’ya yükseldi
YEREL HABERLER Tokat’ta karantinaya alınan köy sayısı 6’ya yükseldi
Tokat'ta 1 köye koronavirüs karantinası
YEREL HABERLER Tokat'ta 1 köye koronavirüs karantinası
Tokat'ta 2 mahalle ve 1 beldede karantina süresi, 10 gün uzatıldı
YEREL HABERLER Tokat'ta 2 mahalle ve 1 beldede karantina süresi, 10 ...
Kablo hırsızlarını, olay yerindeki eldiven yakalattı
YEREL HABERLER Kablo hırsızlarını, olay yerindeki eldiven yakalattı
Yabancı uyruklu öğrenciler İstiklal Marşını okudu
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu öğrenciler İstiklal Marşını okudu
Heyelanın tehdit ettiği uluslararası yol baypas edildi
YEREL HABERLER Heyelanın tehdit ettiği uluslararası yol baypas ...
Ücretli resim öğretmeni, pandemide yöresel ürünler yapıp, dükkan açtı
YEREL HABERLER Ücretli resim öğretmeni, pandemide yöresel ürünler ...