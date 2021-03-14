Tokat’ta 1 köy karantinaya alındı

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Tokat’ın Niksar ilçesinde korona virüs vakalarının artış gösterdiği 1 köy karantinaya alınırken, 2 köyde karantina süresi uzatıldı.

Niksar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle Arpaören köyünde 10 gün süreyle karantina uygulamasına karar verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada karantina uygulamasının 14 Mart 2021 tarihinde saat 21.00’den geçerli olmak üzere 10 gün süre ile uygulanacağı bildirildi.

Ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Terzioğlu ile Çayköy’de karantina süresinin 5 gün süreyle karantina süresinin uzatılmasına karar verildi.

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