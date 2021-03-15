Sosyal medyada ‘Turhal’ gündem oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sosyal medyada ‘Turhal’ gündem oldu

İHA

Sosyal medyada ‘Turhal’ gündem oldu

Sosyal medya platformunda başlatılan #TürkiyeninEnGüzelŞehri etiketine Tokat'ın Turhal ilçesi damga vurdu.
Turhal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşım kısa sürede binlerce görülme, yüzlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya platformunda Turhal popüler paylaşımda birinci sırada yer aldı. İlginç diyalogların yaşandığı paylaşım popülerliğini koruyarak Turhal’ı Türkiye ve Dünyaya tanıttı. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, twitter’da başlatılan #TürkiyeninEnGüzelŞehri etiket çalışmasına destek verenlere teşekkür ederek, "Turhal Belediyesi olarak 1. sırada yer almayı başardık. Yapacağımız tanıtımlarla Turhal’ın hak ettiği değeri kazanacağına eminiz. Hz. Mevlana’nın dediği gibi ‘Tokat’a gitmek gerek’ ve güzel ilçemiz Turhal’ı herkesin ziyaret etmesini istiyoruz. Paylaşımımıza destek veren Tokatlılara, Turhallı hemşerilerimize Kazova’nın gözbebeği Turhal’dan selamlarımızı iletiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Küçük Antalya' olarak anılıyor, köyün tamamına yakını sera ile kaplı
YEREL HABERLER 'Küçük Antalya' olarak anılıyor, köyün tamamına ...
'Konuşurken ıslanan maske hemen değiştirilmeli'
YEREL HABERLER 'Konuşurken ıslanan maske hemen değiştirilmeli'
Tokat’ta 1 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Tokat’ta 1 köy karantinaya alındı
Tokat'ta 1 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Tokat'ta 1 köy karantinaya alındı
Pandeminin kahramanları kamera karşısına geçti
YEREL HABERLER Pandeminin kahramanları kamera karşısına geçti
Tokat’ta güneşli hava pandemi önlemlerini unutturdu
YEREL HABERLER Tokat’ta güneşli hava pandemi önlemlerini unutturdu
Çalıların arasında buldu, gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER Çalıların arasında buldu, gözü gibi bakıyor