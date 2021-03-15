Sosyal medyada ‘Turhal’ gündem oldu

Sosyal medya platformunda başlatılan #TürkiyeninEnGüzelŞehri etiketine Tokat'ın Turhal ilçesi damga vurdu.

Turhal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşım kısa sürede binlerce görülme, yüzlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya platformunda Turhal popüler paylaşımda birinci sırada yer aldı. İlginç diyalogların yaşandığı paylaşım popülerliğini koruyarak Turhal’ı Türkiye ve Dünyaya tanıttı. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, twitter’da başlatılan #TürkiyeninEnGüzelŞehri etiket çalışmasına destek verenlere teşekkür ederek, "Turhal Belediyesi olarak 1. sırada yer almayı başardık. Yapacağımız tanıtımlarla Turhal’ın hak ettiği değeri kazanacağına eminiz. Hz. Mevlana’nın dediği gibi ‘Tokat’a gitmek gerek’ ve güzel ilçemiz Turhal’ı herkesin ziyaret etmesini istiyoruz. Paylaşımımıza destek veren Tokatlılara, Turhallı hemşerilerimize Kazova’nın gözbebeği Turhal’dan selamlarımızı iletiyorum” dedi.

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