Yeşilırmak'tan 20 ton atık toplandı



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Turhal ilçesinde belediye ekipleri Yeşilırmak yatağından 20 ton atık topladı.

Turhal Belediyesi'nce Yeşilırmak'ta bir yandan Kanal Turhal projesi devam ederken bir yandan da temizlik çalışmaları sürüyor. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler'in talimatları doğrultusunda Yeşilırmak içerisinde temizlik çalışmaları başlatıldı. Turhal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ırmak yatağında botlarla yapılan çalışmada 20 ton atık toplandı.

Turhal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Osman Soylu, "Yeşilırmak üzerinde bulunan atık poşetler çevreye kirliliğe yol açıyordu. Bunları temizletmek için bir çalışma başlattık. Yeşilırmak yüzeyinden botla yaklaşık olarak 20 ton civarında atık topladık. Topladığımız atıkların büyük bir kısmını geri dönüşüme gönderdik. Şu anda ırmağımız tertemiz oldu. Bundan sonra da gerekli çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler ise, "Turhal Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren şehrimizin temizliğine dikkat ediyoruz. İlçemizin temizliği önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda şehrimizin içerisinden geçen ve Kanal Turhal projemizin devam ettiği Yeşilırmak'ta temizlik çalışmalarımıza başladık" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-03-15 13:33:29



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