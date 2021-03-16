Koronavirüsü yenen Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, işbaşı yaptı



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sağlığına kavuşup, 10 günlük karantina süresini evinde tamamladı. İkinci testi negatif çıkan Eroğlu, görevinin başına döndü.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, geçen hafta Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi tedbir amacıyla Covid-19 testi yaptırdı. Başkan Eroğlu, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından evinde karantinaya girdi. Eroğlu, sağlığına kavuşurken, 10 günlük karantina süresini de evinde tamamladı. İkinci testi negatif çıkan Eroğlu, bugün görevine başladı.

Başkan Eroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumunun iyi olduğunu ve görevine başladığını belirtti. Eroğlu, mesajında, "Belediyemizdeyiz, görevimizin başındayız. Kaldığımız yerden, şehrimiz için var gücümüz ile çalışmaya devam. Bu günümüze ulaştıran Rabbime hamd-ü senalar olsun. Bu süreçte arayan mesaj gönderen dualarını eksik etmeyen siz tüm dostlarımıza teşekkür ederim. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-03-16 14:22:42



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