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Vaka sayısının en fazla olduğu illerden Tokat'ta, sağanakla cadde ve sokaklar boşaldı

DHA

Vaka sayısının en fazla olduğu illerden Tokat'ta, sağanakla cadde ve sokaklar boşaldı


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)KORONAVİRÜS risk haritasına göre vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 6'da yer alan Tokat'ta bugün etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. 
Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı vaka oranı tablosuna göre 6-12 Mart'ta, vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 6'da Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Balıkesir ve Tokat yer aldı. Geçen hafta vaka sayısı 100 binde 228,82 olan Tokat'ta, bu hafta 243,53'ye yükseldi.
Son günlerde cadde ve sokaklarda yoğunluğun oluştuğu kentte bugün sağanak etkili oldu. Dün gece saatlerinde etkili olan yağışın sabah saatlerinde de etkisini sürdürmesiyle cadde ve parkalar boş kaldı. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-03-16 14:31:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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