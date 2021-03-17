Gebze'de öldürülen avukat için Tokat Barosu'ndan açıklama



Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde icra için gittiği bir evde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Avukat Ersin Arslan için destek açıklaması yapıldı. Tokat Barosu Başkanı Melih Yardımcı, "Gözaltına alınan saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için yargılama aşamasında davaya müdahale talebinde bulunacağız" dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde icra için gittiği bir evde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Avukat Ersin Arslan (27) davasına destek olmak için Tokat Barosu avukatları bir araya geldi. Adliye binası önünde toplanan avukatlar olayı kınadı.

Tokat Barosu Başkanı Melih Yardımcı, "Bizler, haklarınızı savunanları, her daim hukukun üstünlüğü diye haykıran ancak etten kemikten oluşumuzu çoğunlukta göz ardı ettiğiniz; ne acıdır ki hep baktığımız davalarla özdeş tutup davanızın tarafıymışız gibi gördüğünüz; saldırıya uğramamıza, dövülmemize, bıçaklanmamıza, silahla vurulmamıza ve korunamamamıza tanık olduğunuz avukatlarız. Bugün de hasım bellendik, bugün de yaşam hakkımız elimizden alındı. Biz bugün, Gebze´de öldürüldük. Dün öğle saatlerinde Kocaeli´nin Gebze ilçesinde görevi sırasında İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız Avukat Ersin Arslan, ev sahibinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Borçlunun, öldürmek kastıyla doğrudan göğsüne ateş ettiği meslektaşımızın ölümünden duyduğumuz üzüntü ve isyanımız sonsuzdur. Meslektaşımız henüz 27 yaşında gencecik bir insandı. Görevi gereği gittiği haciz mahallinde katledildi. Avukatlara yönelik her saldırıdan sonra yılmadan söyledik; avukat, yargı mekanizmasının sac ayağıdır, hakim ve savcı nasıl korunuyorsa, avukat da öyle korunmalıdır dedik. Savunmanın kutsallığından bahisle, uygulama ve söylemlerle meslek mensuplarımızı hedef göstermeyin dedik. Gün gelecek sizin de avukata ihtiyacınız olacak dedik. Dinletemedik. Hakarete uğradık, dövüldük, bıçaklandık, öldürüldük. Daha ne kadar öldürüleceğiz? Gözaltına alınan saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için yargılama aşamasında davaya müdahale talebinde bulunacağımızı bu vesileyle kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2021-03-17 14:33:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.