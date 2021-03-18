Tokat'ta, Çanakkale şehitleri anıldı



Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Tokat Şehitliğinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Vali Ozan Balcı, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Ayhan Ocak, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve protokol üyelerinin yanı sıra şehit aileleri ve halk katıldı. Tören çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından protokol üyeleri, şehit aileleri ve halk şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Tören, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından edilen dua ile son buldu.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2021-03-18 11:25:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.