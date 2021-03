Kırmızı kategorideki Tokat'ta, 'mavi' kampanyası

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli iller' arasında olan Tokat´ta belediye farkındalık yaratmak için 'Tokat'a mavi yakışır' sloganıyla kampanya başlattı.

Koronavirüs vaka sayılarının yüksek olduğu Tokat´ta belediye, 'Tokat'a mavi yakışır' sloganıyla kampanya başlattı. Kampanya kapsamında cadde ve sokaklara 'Tokat´a mavi yakışır' yazılı afişler asıldı. Sosyal medya hesaplarından da benzer görsellerin paylaşılıp koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlerin hatırlatıldığı kampanya ile pandemiye karşı duyarlılığın artırılması hedefleniyor.

Tokat'ın vaka sayısı yüksek illerden biri olduğunu vurgulayan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bizler de şehrimizde her anlamda denetimlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Bizler istiyoruz ki şehrimiz bu yüksek illerden, mavi diye tabir ettiğimiz risksiz illerin arasına girmesini arzu ediyoruz. Bunu yaparken de bazı farkındalık çalışmaları yapmaya gayret ediyoruz. Dün itibariyle şehrimizde bir kampanya başlattık. 'Tokat'a mavi yakışır' diye. Sosyal medya hesaplarımızdan, şehrimizdeki billboardlardan ve afişlerle 'Tokat'a mavi yakışır' diyoruz. Şehrimiz güzel renkleri barındıran bir şehirdir. Bunu yaparken hem bir espri olsun, hem de akıllarda kalsın diye bazı sloganlar ürettik. Tokat kirazı, domatesi ile meşhur bir şehirdir. Sosyal medyadan takip eden hemşehrilerimize, 'Her renk dalında güzeldir. Her renk yerinde güzeldir. Biz kırmızıyı Tokatımızın dillere destan kirazında görmek istiyoruz' diye güzel paylaşımlar yaparak, hem akıllarda kalsın hem de insanlarımız bu işin daha da idrakinde olsun diye çalışmalar yaptık. İnşallah kısa sürede Tokatımız önce sarı, sonra da mavi olan illerin arasına dönmesini temenni ediyorum. Maske, mesafe ve hijyen kurullarına uyalım."DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

