Tokat'ta 2 köy karantinaya alındı

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Yaşar Erkan İÇEN/ ZİLE (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Zile ilçesine bağlı Karşıpınar ve Ayvalı köyleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Zile İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla vaka sayısındaki artış nedeniyle ilçeye bağlı Karşıpınar ve Ayvalı köyleri karantinaya alındı. Zile Kaymakamlığı´ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Karşıpınar ve Ayvalı köyünde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu´nun 72'nci maddesi gereği 18 Mart 2021 saat 11.00 itibariyle 27 Mart 2021 saat 24.00´e kadar 10 gün süreyle karantina tedbirleri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi. DHA-Genel Türkiye-Tokat / Zile Yaşar Erkan İÇEN

2021-03-18 18:11:20



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