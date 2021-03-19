Tokat'ta 1 köyde uygulanan karantina, 7 gün uzatıldı

Yaşar Erkan İÇEN/TURHAL (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Turhal ilçesine bağlı Şatroba köyünde artan koronavirüs vakaları nedeniyle 12 Mart´ta başlatılan karantinanın süresi, 7 gün uzatıldı.
Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Şatroba köyünde artan vakalar nedeniyle 12 Mart´ta uygulanmaya başlanan karantinayı, 7 gün daha uzatma kararı aldı. Turhal Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 12.03.2021 tarih ve 2021/9 sayılı kararı gereği ilçemize bağlı Şatroba Köyünde 12.03.2021 tarihi saat 23.00 itibariyle 7 gün süreyle uygulanan karantina tedbirlerinin, yeni vakaların ortaya çıkmaması ve salgının yayılımının önüne geçilmesi amacıyla 19.03.2021 tarihi saat 23.00´dan itibaren 7 (gün süreyle uzatılmasına karar verilmiştir" denildi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-03-19 13:59:37
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
-
Gastro
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.