Tokat'ta 1 köyde uygulanan karantina, 7 gün uzatıldı

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Yaşar Erkan İÇEN/TURHAL (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Turhal ilçesine bağlı Şatroba köyünde artan koronavirüs vakaları nedeniyle 12 Mart´ta başlatılan karantinanın süresi, 7 gün uzatıldı.

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Şatroba köyünde artan vakalar nedeniyle 12 Mart´ta uygulanmaya başlanan karantinayı, 7 gün daha uzatma kararı aldı. Turhal Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 12.03.2021 tarih ve 2021/9 sayılı kararı gereği ilçemize bağlı Şatroba Köyünde 12.03.2021 tarihi saat 23.00 itibariyle 7 gün süreyle uygulanan karantina tedbirlerinin, yeni vakaların ortaya çıkmaması ve salgının yayılımının önüne geçilmesi amacıyla 19.03.2021 tarihi saat 23.00´dan itibaren 7 (gün süreyle uzatılmasına karar verilmiştir" denildi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-03-19 13:59:37



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