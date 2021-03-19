Tokat'ta, 120 bin liralık sahte hayvan yemi ele geçirildi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentteki depoya yapılan baskında, piyasa değeri 120 bin lira olan 48,5 ton sahte hayvan yemi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte hayvan yemi sürüleceği bilgisine ulaştı. İnceleme başlatan jandarma ekipleri, 2 şüphelinin sahte hayvan yemi satmaya çalıştığını tespit etti. Jandarma, şüpheliler tarafından kiralanan depoya baskın yaptı. Depoda, piyasa değeri 120 bin lira olan ve çuvallanarak, satışa hazır hale getirilen 48,5 ton sahte hayvan yemi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorguları devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-03-19 14:18:35
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