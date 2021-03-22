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Başkan İpek: “Bu ülkeye ihanet edenlerle TBMM’de yola devam edilemez”

İHA

Başkan İpek: “Bu ülkeye ihanet edenlerle TBMM’de yola devam edilemez”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, “Bu ülkeye ihanet edenlerle TBMM’de yola devam edilemez” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisinin 13. kurultayını değerlendiren MHP İl Başkanı Mustafa İpek, kurultaylarının sıradan parti toplantıları gibi olmadığını kaydetti. MHP kurultaylarının, bir siyasi partinin ikbali için değil Türkiye’nin ikbali, Türklük için yapıldığına işaret eden Başkan İpek, “Ne demiştik, kurultay sürecinin başlangıcında; “İstiklal için birlik, istikbal için dirlik buluşmasıdır ve kazanan Türkiye olacaktır” Evet dirliğimiz için birlik ve beraberlik içerisinde 13. kurultayımızı yaptık. Yeni kadrolarımızı oluşturduk. Sonunda kazanan Türkiye olacak. Kurultay sonrasında oluşan irade, bu ülkenin geleceğine, bu milletin bekasına yön verecek, şehitlerimiz için büyük ve engin bir vefa oluşturacaktır. Genel Başkanımız Bilge Lider Sayın Devlet Bahçeli’nin kurultay konuşması tam anlamıyla bir manifesto olmuştur. Kendisini buradan bir kez daha saygı ile selamlıyorum” dedi.
Başkan İpek, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasında, parti kapatmalarında MHP’nin ilkeleri belli olduğunu ifade ederek, “Bu ülkeye ihanet edenlerle TBMM’de yola devam edilemez. Milliyetçi Hareket Partisi, bu milletin özü, ülkenin çelik çekirdeği, vatanın bölünmez bütünlüğünün teminatıdır. MHP’nin olduğu yerde Türkiye’nin ve Türklüğün beka sorunu söz konusu olamaz. MHP’siz bir Türkiye siyaseti düşünülemez. MHP’siz Türkiye’nin dinamikleri yerli yerinde değildir. MHP ile meselesi olanın, mutlaka Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti ile sorunu vardır. MHP, Türk milletinin milli benliğidir, şuurudur, ta kendisidir. Kurtuluş Savaşı’nı veren, Cumhuriyeti kuran iradenin temelinde Türk Milliyetçiliği ruhu vardır. Biz Cumhur ittifakını önemsiyoruz. Çünkü Türkiye’yi önemsiyoruz. Cumhur ittifakının tek amacı vardır, O da, Türkiye’nin bekasıdır. Cumhur İttifakı, Türkiye’nin üzerinde oynanan oyunların, karşı karşıya kaldığı tehditlerin ortadan kaldırılması için Türk milletinin kurduğu bir ittifaktır. Bu ittifakın konusu da amacı da Türkiye” diye konuştu.

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