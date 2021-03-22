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Turhal Belediyesinde 2 yılda 16 milyonluk tasarruf Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler: “İki yıllık süreç içerisinde yaklaşık 16 milyon TL’yi belediyemizin kasasına kazandırdık”

İHA

Turhal Belediyesinde 2 yılda 16 milyonluk tasarruf Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler: “İki yıllık süreç içerisinde yaklaşık 16 milyon TL’yi belediyemizin kasasına kazandırdık”

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, ciddi tasarruf tedbirleriyle iki yıllık süreç içerisinde yaklaşık 16 milyon TL’yi belediye kasasına kazandırdıklarını söyledi.
Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, yaklaşık iki yıllık süreçte belediye olarak yaptıkları tasarruf tedbirlerine dikkat çekti. Turhal Belediyesi’nin bundan sonra kendi ihtiyacını kendi karşılayan ve üzerindeki borç yükünü de tamamen hafifletmiş bir belediye olarak hizmet vereceğinin altını çizen Başkan Bekler, göreve geldikleri günden itibaren uyguladıkları tedbirleri ile belediyenin üzerindeki mali yükleri kaldırdıklarını söyledi. Kiralık araç dönemini sonlandırdıklarını belirten Başkan Bekler, “İlk olarak Turhal Belediyesinin üzerinde maddi bir yük olan temizlik araçlarımızı feshettik. İller Bankasından kullandığımız yatırım bedelleri ile temizlik araçlarımızı kendimiz aldık, ihalemizi artık kendimiz yapıyoruz. Aylık 400 bin TL’lik tasarruf sağladık. Kendi araçlarımızı alma sürecimizdeki boşlukta, İl Genel Meclis Başkanımız ve İl Belediye Başkanımızın bizlere vermiş olduğu araçlarla Turhal’da temizliği yaptık ve yüzümüzün akıyla bu işi başardık. Yıllara sahip biriken maddi hasarlı kısımdan böylece kurtulduk” dedi.

2 yılda 16 milyonluk tasarruf
Başkan Bekler, belediyenin maddi yük altına girdiği elektrik borcuyla ilgili de çalışma yaptıklarına vurgu yaparak, “Tokat Belediyesi tarafından Hes Enerji Santrali projesine yaklaşık 2 MW’lik enerji sağlayacak ve Turhal Belediyesi’nin elektrik giderinin tamamını karşılayacak projemizi hazırladık. Dosyamız şuanda İller Bankasında ve yapımı için gün sayıyoruz. Bu süreçte bir yandan yatırım yaparken bir yandan da ciddi tasarruf tedbirlerimizle belediyemizin mali gücünü ortaya çıkardık. İki yıllık süreç içerisinde yaklaşık 16 Milyon TL’yi belediyemizin kasasına kazandırdık. Turhal Belediyesi asfalt ve altyapıyla alakalı kendi taş kırma tesisini ve parke fabrikasını kurdu. Parke fabrikamızın da ihalesini yaptık ve yaklaşık 1 ay içerisinde o fabrikamızda faaliyetine başlamış olacak” diye konuştu.
Kentsel dönüşümle alakalı projelerini hazırlayarak ilgili mercilere teslim ettiklerini belirten Başkan Bekler, “Turhal içerisinde yaklaşık 3 kilometrelik alanda yer alan Yeşilırmak’la alakalı Tokat Merkez ve Amasya’ya vari bir proje hazırlayarak rekreasyon ihalemiz için dosyamızı teslim ettik. Şuanda ihalemiz için hazırlıklar yapılıyor. Turhal’ın çehresinin ekonomik, turizm ve rekreasyon anlamında tamamen değiştirecek bir proje olacak. Millet Bahçemizle alakalı ilgili projelerimizi de hazırladık ve Çevre Şehircilik Bakanlığımıza teslim ettik. Özelleştirme İdaresinden tahsis edilmesi işlemlerine başlanılacak ve millet bahçemizi Turhal’ımıza en kısa sürede kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

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