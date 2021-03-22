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Otomobilin gösterge paneli söküldü, yavru kedi 3 saatte kurtarıldı

DHA

Otomobilin gösterge paneli söküldü, yavru kedi 3 saatte kurtarıldı


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, seyir halindeki otomobilin içindeyken, torpidodan ön gösterge panelinin arka kısmına giren yavru kedi, oto tamircinin 3 saatlik söküm çalışmasıyla kurtarıldı. 
Tokat'ta yaşayan Liya Doğan (32), otomobiliyle seyir halindeyken, ön koltuktaki kedisi de bir anda gözden kayboldu. Gösterge panelinin olduğu yerden kedinin sesini duyan Doğan, aracı durdurarak, kurtarmaya çalıştı. Kediyi çıkarmayı başaramayan Doğan, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, aracın torpidosundan kedi sesi geldiği tespit etti. Ekipler de kediyi çıkaramayınca oto tamircisi çağrıldı. Tamirci tarafından otomobilin gösterge paneli söküldü. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda yavru kedi, aracın gösterge panelinin olduğu bölümden çıkarıldı. 
Kedisini yanına alarak, otomobille gezmeye çıktığını belirten Liya Doğan, "Kedimi kafesinden çıkartım. Aracın ön koltuğunun orada paspasa koydum. Orada bir boşluk olduğu için önce torpidoya oradan da aracın gösterge panellerinin oraya kadar gitmiş. Ben bunu sessinden dolayı algıladım. Panik içinde aracı sağ tarafa çektim. 110'u aradım. Oradan yardım ekipleri geldi. Tamircinin gelmesi ile kedimi çıkardık. Yaklaşık 3 saat sürdü" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-03-22 16:32:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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