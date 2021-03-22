Tokat´ta dolu yağışı kenti beyaza bürüdü



Fatih YILMAZYasin KIRAS/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta kısa süreli etkili olan dolu yağış sonrası kent beyaza büründü.

Tokat'ta akşam etkili olan sağanağın ardından saat 19.00 sıralarında kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Bazı bölgelere ceviz ve misket büyüklüğünde dolu düştü. Yağış ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sağanak nedeniyle bazı caddelerde ise su birikintileri de oluştu. Cadde üzerinde bulunan bazı esnaflar iş yerlerini taşkına karşı korumaya çalıştı. Araçların üzerine ise doludan zarar görmesini engellemek için vatandaşların halı ve battaniye örttükleri görüldü. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Yasin KIRAS

2021-03-22 20:59:10



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