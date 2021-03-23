Tokat'ta, araçları doludan zarar görenler tamircilere akın etti



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta dün akşamki dolu yağışında araçları zarar görenler, oto tamircilerde yoğunluk oluşturdu.

Tokat'ta dün akşam yağan ve bazı bölgelerde ceviz büyüklüğünde düşen dolu, araçların camları ve kaportalarına zarar verdi. Araçları hasar görenler, sabah saatlerinden itibaren oto tamircilerin yolunu tuttu. Kentte bulunan sanayi sitelerindeki kaporta dükkanlarında yoğunluk oluştu.

Tokat Sanayi Sitesi´nde 15 yıldır kaporta ustası Hüseyin Metin, dolu yağışında çok sayıda aracın zarar gördüğünü belirterek, "Şu anda araçlarımız yoğun bir şekilde geliyor. Araçlarımızda bayağı bir dolu hasarı var. Müşterilerimiz mağdur durumdalar. Kaportalarda dolu göçüğü var. Bazı araçlarımızın da ön ve arka camları kırılmış. En kısa zamanda araçlarımızı tamir ederek müşterilerimize teslim edeceğiz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-03-23 11:41:52



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