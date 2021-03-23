Erbaa'da 32 minibüs şoförü, tedbirler sayesinde koronavirüse yakalanmadı



İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, özel halk minibüslerinde çalışan 32 şoför, alınan önlemler ve yapılan denetimler sayesinde koronavirüse yakalanmadı.

Erbaa Belediyesi ekipleri, ilçede hizmet verilen özel halk minibüslerini koronavirüs salgınına karşı sürekli dezenfekte edip, denetim yapıyor. Alınan önlemler ve kurallara uyulması sayesinde minibüsleri kullanan 32 şoför, bugüne kadar koronavirüse yakalanmadı.

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinden bu yana hiçbir şoförün hastalığa yakalanmadığını vurgulayan Şehir İçi Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Hakan Kılıç, "Araçlarımızda dezenfektanlar var. Bildirimler asılı. Belediye her hafta gelip ilaçlıyor araçlarımızı. Turlardan gelince elimizi yıkıyoruz. Arabaları temizliyoruz. 32 şoförümüz var. Hiçbirimizde Allah'a şükür öyle bir şeye rastlanmadı. İnşallah bundan sonra da rastlamayız" dedi.

Belediye olarak denetimleri aksatmadan yaptıklarını ifade eden Erbaa Belediyesi Zabıta Müdürü Dinçer Çağlayan ise "Haftalık, aylık sürekli denetimleri yapıyoruz. Mesafe ve temizlik kurullarını gözden geçiriyoruz. Bunun da meyvelerini alıyoruz. Burada görüldüğü gibi 32 şoförümüzün hiçbiri bugüne kadar koronavirüse yakalanmadı. Denetimlerimizi daha da arttıracağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tokat İbrahim UĞUR

2021-03-23 14:36:35



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