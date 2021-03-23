Üniversiteye aile sağlığı merkezi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, üniversitede açılan aile sağlığı merkezinin asistanlara, tıp fakültesi son sınıf öğrencilerine eğitim alma imkanı sağlayacağını kaydetti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Taşlıçiftlik Yerleşkesinde eğitim aile sağlığı merkezi açıldı. Açılışta konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Hacı Ahmet Sümbül, teorik eğitimler sonrası eğitim aile sağlığı merkezlerinde pratik eğitimlerin verildiğini, hem asistanlar hem de öğrenciler açısından faydalı olacağını kaydetti. Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin ise öğrenci ve çalışanların tamamına aile hekimliği hizmeti sağlanacağın, merkezin hem asistanlara hem de intörn öğrencilere eğitim alma imkanı sağlayacağını belirtti. Yapılan konuşmaların ardından merkezinde açılışı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.