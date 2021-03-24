Erbaa Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa İlçe Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl´ün koronavirüs testi pozitif çıktı.

Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Tokat´ta, Erbaa İlçe Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ün koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde tedavisi devam eden Başkan Karagöl sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek "Saygıdeğer hemşerilerim, yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Sağlık durumum iyi. Tedavim evde devam edecek. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. En kısa sürede hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2021-03-24 12:10:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.