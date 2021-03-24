Erbaa Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa İlçe Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl´ün koronavirüs testi pozitif çıktı.
Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Tokat´ta, Erbaa İlçe Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ün koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde tedavisi devam eden Başkan Karagöl sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek "Saygıdeğer hemşerilerim, yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Sağlık durumum iyi. Tedavim evde devam edecek. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. En kısa sürede hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2021-03-24 12:10:53
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