Tokat’ta kar yağışı ve tipi etkili oldu

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Tokat’ta kar yağışı ile birlikte oluşan tipi sürücülere zor anlar yaşattı.

Tokat’ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. TokatSivas kara yolu Kızıliniş mevkisi ile 1650 rakımlı Çamlıbel Tepesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile ulaşımda aksamalar yaşandı. Kızıleniş mevkiinde ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Bölge trafik ekipleri uygulama yaparak araçların yola çıkmasına izin vermedi. Kara yolları ekiplerinin kar kürüme çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Bölgede aralıklarla devam eden kar yağışı nedeni ile ekipler, yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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