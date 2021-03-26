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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi dönemini fırsata çevirdi

DHA

Pandemi dönemini fırsata çevirdi


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta lokanta işletmecisi Erhan Uzun (37), pandemi nedeniyle işleri azalınca, uzmanların bağışıklık sistemini koruyan ve zararlı etkenler karşısında daima güçlü tutma konusunda etkili besin kaynağı olarak tavsiye ettiği kemik suyu üretimine başladı. 24 saat boyunca kaynayan kazanlardan kavanozlara doldurularak, satışa sunulan kemik suyu, yoğun talep gördü.
Koronavirüs nedeniyle işlerinde düşüş yaşayan lokanta işletmecisi Erhan Uzun, iş yerindeki zararı karşılamak amacıyla işletmesinde yemeklerde kullandıkları kemik suyunu üretmeye karar verdi. Uzun, 24 saat boyunca kazanlarda kaynayan kemiklerden üretimi yapılan suyu satışa sunarak, medya hesaplarından paylaştı. Uzmanların bağışıklık sistemini koruyan ve zararlı etkenler karşısında daima güçlü tutma konusunda etkili besin kaynağı olarak tavsiye ettiği kemik suyu, yoğun talep gördü. Uzun, bunun üzerine günlük olarak konserve kavanozlarına doldurarak, satışına başladı. 
'KARGOYLA İL DIŞINA DA GÖNDERİYORUZ'
Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin evlerine kapandığını söyleyen Erhan Uzun, "Bizim de işlerimiz düşmeye başladı. Biz ne yaparız, işlerimizi nasıl artırırız, diye düşündük. Daha sonra bu kemik suyu aklımıza geldi. İnsanların ihtiyacı olduğunu düşündük. İnsanların talepleri de bizi buna sürükledi. Evde oturan insanlar bizden kemik suyu almaya başladılar. Şu anda kemik suyu, sattığımız bütün ürünlerin önüne geçti. Sosyal medyadan görenler, duyanlar, bize gerek telefonla gerekse mesajla ulaşıyor. Şehir dışından da talep arttı. Şu anda kemik suyunu her gün yapmaya başladık, yetiştiremez hale geldik. Kargo ile il dışına da gönderiyoruz" dedi. 
'24 SAAT KAYNATIYORUZ'
Kemik suyunun insan sağlığına birçok faydası olduğunu söyleyen Uzun, "Kemik suyunun başlıca özelliği; sindirim sistemini güçlendirmesi, tabi ki bu koronavirüsten dolayı da bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekiyor. Eklem ağrıları, kemik gelişiminde çok büyük faydaları var. Tokat'ta günlük olarak kasaplardan ilikli kemikleri alıyoruz. Bu kemikleri 23-24 saat kısık ateşte kaynatıyoruz. Daha sonra iliklerini alıyoruz. Konserve şeklinde kavanozluyoruz. 600 miligramını 15 TL'ye, 1 kilosunu ise 25 TL'ye satıyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2021-03-26 10:44:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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