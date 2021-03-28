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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Merdiven altı yemler, büyükbaşların doğum hızını yavaşlatıyor'

DHA

'Merdiven altı yemler, büyükbaşların doğum hızını yavaşlatıyor'


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, il dışından getirilip, satılan 'merdiven altı' yemlerin, hayvanlarda birçok olumsuzluğa yol açtığını söyledi. Bu tür yemlerin büyükbaşlarda doğum oranını azalttığını ve 3 yılda 2 yavru verir hale getirdiğini kaydeden Karyağdı, "Normalde büyükbaşlar için yılda 1 yavru alınması gerekirken, 450 günde 1 yavru alımına neden oluyor. Ayrıca et ve süt veriminin azalmasına, sindirim sistemi sorunlarına yol açıyor" dedi
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçen hafta il dışından getirilen ve merdiven altı üretim olduğu belirtilen sahte hayvan yemlerine karşı operasyon düzenledi. Operasyonda çuvallanarak, satışa hazır hale getirilen 48,5 ton sahte hayvan yemi ele geçirildi. Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, piyasada değerinin altında satılan hayvan yemlerine karşı çiftçileri uyardı.
'UCUZ DİYE TALEP EDİLMEMELİ'
Operasyonlar sayesinde bölgelerinde sahte yem satıldığını öğrendiklerini belirten Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı "Yem, hayvan beslemekte ham maddelerden en önemlisi ve en önemli girdiği kaynağıdır. Bu nedenle hayvan beslemede bu kadar girdi kaynağı oluşturan yemlerin en doğru şekilde yönetilmesi bizim de ana hedefimizdir. Merdiven altı üretilen, sahte üretilen içinde ne olduğu belli olmayan, sadece kilogramı belli olan, onun dışında hiçbir şeyi belli olmayan hayvan yemlerini yetiştiricilerimizin ucuz diye talep etmemeleri çok önemli. Neden bundan bahsediyoruz? Et ve süt üretimi yapan işletmeler için yemin içeriği önemli. Hayvanın da verim yönüne göre ihtiyacı farklı farklı. Tüm bunların bir plan ve program dahilinde beslenmesi, ona göre tedarik edilmesi ve ona göre kaynağın belli olması lazım" dedi.
'450 GÜDE 1 YAVRU ALIMINA NEDEN OLUYOR'
Merdiven altı hayvan yemlerinin hayvanların verimini de olumsuz etkilediğini belirten Karyağdı "Hayvanların et ve süt verimi öncelikle düşmeye başlıyor. Yavru alımını birebir etkileniyor. Normalde büyükbaş hayvanlar için yılda 1 yavru alınması gerekirken. 450 günde 1 yavru alımına neden oluyor. Yani verim 3 yılda 2 yavruya düşüyor. Bir verim kaybı oluşuyor. Aynı zamanda yem içerisindeki bozukluklar nedeniyle sindirim sistemi problemleri, kronik olarak ilerleyen dönemlerde sindirim sistemi problemleri başlıyor. Yem içeriğinin bozuk olması nedeniyle daha sonraki dönemlerde kronik olarak, böbrek ve karaciğer yetmezliklerine neden oluyor ve metabolizmal hastalık oluşmasına neden oluyor. O nedenle hayvan beslemenin çok ciddi bir iş olduğunu önce yetiştiricimizin bilmesi lazım. Hayvanı doyurmak değil, doğru oranla doyurmak yetiştiricimizin bilmesi gereken konulardan bir tanesi" diye konuştu. 
'YEMLERİMİZİ TEST EDİYORUZ'
Kentte besicilik yapan Oktay Keser (23), daha çok Karadeniz bölgesinde merdiven altı yemlerin satıldığını duyduklarını ifade ederek, "Hayvanlarımızın sağlığı ve güvenliği için yemlerimizi test ediyoruz. Tarım Müdürlüklerinde laboratuvarlarda test ettiriyoruz. Ondan sonra hayvanlarımıza veriyoruz. Bizim ekmek teknemiz bu. Yani içine hile girdiği zaman olmaz. Bu yemler hayvanlarda hasar oluşturuyormuş. Eğer öyle bir yeme alırsam, hayvanlarım zarar görürse ekmek teknemiz kapanıyor. Merdiven altı yemlerin içlerinde kül ve toprak olduğu yönünde iddialar var. Buralara kadar gelmiş. Herkes bilinçli olup doğru yemleri almalı" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL
2021-03-28 11:30:44

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