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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kariyer merkezi ile iş hayatına atılıyorlar

İHA

Kariyer merkezi ile iş hayatına atılıyorlar

Tokat’ta üniversite eğitimi alan gençler kariyer merkezi ile iş hayatına atılıyor.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) bünyesinde kurulan Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) öğrencilerin üniversiteye giriş yaptıkları ilk yıldan itibaren kariyer bilincini oluşturuyor. Merkezde, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirme ve kariyer planlarını yapma konusunda rehberlik ediliyor. Öğrencilerin kendini tanıma sürecinde ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlanarak, kariyer hedeflerinin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesine destek olunuyor. Ayrıca bireysel danışmanlık hizmetleri ile işe başvurma ve alınma süreçlerinde yardımcı olunuyor.

İş hayatına atılmalarında destek oluyorlar
Öğrencileri KARMER’de ziyaret eden TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, yeni kurulan merkezin yurt genelindeki üniversiteler arasında 24. sırada olduğuna dikkat çekti. Kariyer merkezinin öğrencilere iş hayatında yön verdiğini ifade eden Rektör Şahin, “Öğrencimiz üniversitemizde eğitim alıyor ve bu eğitimi sırasında müfredata bağlı olarak muhtelif kazanımları oluyor. Ancak iş talebinde bulunurken bu müfredat ile başvurmuş olduğu iş arasında bazı eksiklikler uyumsuzluklar veya telafi edilmesi gereken bilgi beceri veya bazı özellikler bulunması gerekiyor. Biz onları kariyer geliştirme merkezinde öğrencilerimizin ve sektörün ihtiyacına göre eşleştiriyoruz. Bu eğitimlerini okul müfredatının dışında ilave bir eğitim vererek dinamik bir şekilde onların sektörde istihdamına katkı sağlamış oluyoruz. Mesela iş görüşmesi özgeçmiş yazma, güzel konuşma, kıyafet tercihlerinden tutun da kendi iş alanları ile ilgili her bir özel konuda ayrı ayrı uzmanlar tarafından eğitim sağlamış oluyoruz. Bizden almış olduğu eğitimle hem başvurusunu daha iyi yapabiliyor, iyi görüşme yapıyor, görüşmelerde nelere dikkat edeceğini biliyor” dedi.
Rektör Şahin, kariyer geliştirme merkezinin sektörle iş birliği olduğuna dikkat çekerek, “Mesela sektörü istihdam yapmak istediği zaman kariyer gelişim merkezimize de başvurup uygun kişilerin seçiminde de kendilerine destek olabiliyoruz. Merkezimize çok yüksek ilgi var. Biliyorsunuz salgın dönemi ama bu salgın dönemine rağmen 2 bin 500 civarında öğrencimizin eğitimini vermiş oluyoruz. Dolayısıyla salgını göz önüne aldığımızda çok yüksek bir ilgi var. Öğrencilerimizin buraya gelmeleri durumunda binlerce öğrencimize muhtelif konularda eğitim vereceğiz” diye konuştu.
KARMER Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Aslı Yerlikaya ise, kuruluş amaçlarının hem öğrencilere hem de mezunlarına kariyer yollarında bir ışık olmak olduğunu belirterek, “Bu amaçla yaptığımız çeşitli faaliyetlerimiz var. Bunlar içerisinde söyleşiler, sektörlerde ön plana çıkan insanların öğrencilerle buluşturulması şeklinde yaptığımız faaliyetler var. Bunun dışında öğrencilerimizin bazı iş hayatında bazı becerilere sahip olması gerekiyor. Bu becerilere erişebilmeleri için onlara destek olabilmek için çeşitli eğitimler düzenliyoruz. Bu şekilde öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

"İş hayatına hazırlanıyorlar"
Öğrencilerden Duygu Demirel, iletişim konusunda yaşadığı sıkıntıları aştığını, firmalarla iş birliği yaparak eğitim organizasyonları düzenlediğini kaydetti. Yüksek lisans öğrencisi Esra Fakirsever ise KARMER aracılığı akademik alanda ilerlemeye karar verdiğini söyledi. Maliye Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sema Şar ise aldığı eğitimler vasıtasıyla kendilerini geliştirdiklerini ve iş hayatına hazırlandıklarını ifade ederek “Bir iş başvurusuna gittiğimizde edindiğimiz bir bilgiden yola çıkarak iş başvurusunda nasıl duracağımızı ve duruşumuzu belli etme konusunda bize oldukça destek olduğunu düşünüyorum. Kendimizden daha emin daha net ve duruşumuzu bilerek bir iş başvurusuna gitme şansımız olacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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