Kırmızı kategorideki Tokat'ta, sokak ve meydanlarda yoğunluk

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT´ta koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen, gün içerisinde park, meydan, cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.
Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde, Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 20-26 Şubat'ta Covid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 6'da Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Rize ve Tokat yer aldı. Tokat'ta, önceki haftalarda vaka sayısı 100 binde 166,50 olarak tespit edilirken, 13-19 Mart tarihleri arasında ise illere göre haftalık vaka sayısı 248,72 olarak tespit edildi. Buna rağmen kentte vatandaşlar park, meydan, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile kentteki insan yoğunluğunun daha da arttığı görüldü. Vatandaşlar ise tedbirlerin biraz daha artırılması gerektiğini ifade etti. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2021-03-29 13:33:54
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