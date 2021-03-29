Tokat'ta 2 karaca, cep telefonu ile görüntülendi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde yerleşim yeri yakınlarına kadar inen 2 karaca, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Koronavirüs haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Tokat'ta pandemi nedeni ile pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte, kırsal alanlar boş kaldı. Reşadiye ilçesi yakınlarında arazide gezinen nesli koruma altındaki 2 karaca, yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar indi. Çevredeki bir kişi, karacaları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-03-29 15:10:38
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