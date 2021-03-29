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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul örneğini verdi, lokantaların açılmasını istedi

İHA

İstanbul örneğini verdi, lokantaların açılmasını istedi

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Çelik, İstanbul'un yüz binde 100'ün üstünde vaka sayısının Tokat'tan daha yüksek olduğuna dikkat çekerek, "İstanbul'daki restoranlar, kafeler birçok yer açık. Tokat hala kapalı. Bunu bir haksızlık olarak görüyor arkadaşlar” dedi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre çok yüksek riskli iller arasında yer alan Tokat'ta yaklaşık 4,5 aydır lokanta, kafe ve kıraathaneler kapalı. Kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart 2021 tarihinde sona eriyor olması esnafı endişelendiriyor. Bakanlar Kurulu'nda açıklanacak olan kararların arifesinde yeni düzenlemeler bekleyen esnaf iş yerlerini açmayı ümit ediyor.
Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Çelik, İstanbul'un yüz binde 100'ün üstünde vaka sayısının Tokat'tan daha yüksek olduğuna dikkat çekerek, "İstanbul'daki restoranlar, kafeler birçok yer açık. Tokat hala kapalı. Bunu bir haksızlık olarak görüyor arkadaşlar. Yani bu anlamda yeni düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç var diye düşünüyoruz. En azından işte Tokat 155 bin merkez nüfusu baz alacak olursak yani 100 binde yüzlük sayının altında eğer merkez kalıyorsa, bir iki ilçede sayıların yüksek olmasının bedelini merkezdeki esnaf ödemesin. Pandeminin yayılmasını engel olacak tedbirler alınarak her türlü tedbirler açılabilir diye düşünüyoruz. Biz tabii burada 35 tane iş insanı para kazanacak diye iş insanı mağdur olsun, sıkıntı yaşasın zarar görsün de istemiyoruz. Bütün bunlara dikkat ederek yeni birtakım düzenlemeler daha akılcı, daha mantıklı yapılabilir diye düşünüyoruz” dedi.
Başkan Çelik, esnafın desteğe ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, “Cumhurbaşkanımızın en son açıklamış olduğu bir ekonomik programda işte yeni finansal tedbirler alacaklarını, KGF kredilerini tekrar sektörel bazlı açacaklarını söylemişlerdi. Bunların bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz. Yani hibeler, destekler finansal birtakım çalışmalarla iş insanları rahatlatılması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da ne uygulanıyorsa Tokat'ta aynısının uygulanmasını istiyoruz"
Lokanta işletmecisi Mücahit Yılmaz ise yaklaşık 4,5 aydır paket servisi ile çalıştıklarını belirterek, “Bugün görüyoruz ki İstanbul yüksek risk grubunda olmasına rağmen lokantalar hala açık biz kapalıyız. Yani bunun sebebi ve nedeni biz hala yorumlayamıyoruz. Biz açılmayı bekliyoruz. Özellikle personelimizle beraber açılma bekliyoruz. Bir de malum biliyorsunuz bu ay itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Kısa çalışma ödeneği bitiyor. Yani bu ay son. Biz bu personelimizle ne yapacağız? Çok ciddi sektörümüzün sıkıntıları var ve şu anda artık 4,5 ay sonra artık dayanacak gücümüz hiçbir şekilde kalmadı. Neredeyse işletmeler kapatacak duruma geldik. O derecedeyiz yani. Çok ciddi sıkıntılarımız var şu anda. Bizim devlet büyüklerimizden beklediğimiz. İstanbul'da ne uygulanıyorsa Tokat'ta aynısının uygulanmasını istiyoruz. Yani İstanbul'da bir gün eğer bizden yüksekse ve yüksek gruptaysa İstanbul'a eğer açık hizmet ediyorsa biz de bugün açılmak istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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