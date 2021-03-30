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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir çiftle başladı, evi sürüyle doldu

İHA

Bir çiftle başladı, evi sürüyle doldu

Tokat’ta bir çift muhabbet kuşu ile başladığı hobisi tutku haline dönüşen yaşlı adam 200’ün üzerinde kuşa evinin bir odasında bakıyor.
Hocaahmet Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Sebati Şengül (65) çocukluk hayalini emekli olduktan sonra gerçekleştirdi. Bir çift muhabbet kuşu ile kuş besleyemeye başlayan Şengül, kısa sürede bu hobisini büyüttü. Evinin girişindeki bir odayı kuşlara tahsis eden Şengül, birçok cins muhabbet kuşunu besleyemeye başladı. Yaklaşık 5 yılda 200’ün üzerinde muhabbet kuşu olan Şengül’e oğlu Engin Şengül (39) yardım ediyor. Kuşların yanı sıra bahçesinde birçok çeşit kümes hayvanı besleyen yaşlı adam halinden memnun.

Kuşlarını torunları gibi seviyor
Kuş ve kümes hayvanlarına çok meraklı olduğunu ifade eden Şengül, emekli olduktan sonra bu merakının bir tutkuya dönüştüğünü söyledi. Evinin bahçesinde kümesinde birçok çeşit tavuk ve horoz yetiştiren Şengül, evinin girişindeki bir odada ise 200’ünüzerinde muhabbet kuşu besliyor. Yıllar önce bir çift kuşla başladığını belirten Şengül, “O sevgi bizi yumak haline getirdi, büyüttü. Eşten dosttan aldık, gittik getirdik. Biz buradan ürettik bu şekilde çoğalttık. Şu anda 200 üstü de kuşumuz var. Ve bunların hepsi de benim torunlarım. Torun olarak bakıyorum. Öyle seviyorum” dedi.
Severek baktığı için hiçbir zaman zorluk yaşamadığını belirten Şengül, “Hiçbir zaman zorluğu olmuyor. Yeter ki o işi severek yapın. Sevdikten sonra hiçbir şeyin zorluğu olmaz. Sevdiğimiz içinde muhabbetle bakıyoruz” diye konuştu.
Babası ile birlikte kuşlara bakan Engin Şengül ise “Babamdan kalan bir sevgi diyelim biz buna. Kuşların mamasını yapıyoruz yemini suyunu her şekilde tedarik ediyoruz. Görenler şaşırıyor, çok farklı kuşlar var. Misafirlerimiz geliyor bazen, içeriye giriyor. Girdiği zaman yazın neymiş böyle diyorlar. Hediye verdikleri. zaten. Çoğunu boş göndermiyoruz elimizden geldiği kadar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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