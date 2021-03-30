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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta, yaya geçitlerinde öğrencilerle 'kırmızı çizgi' etkinliği

DHA

Tokat'ta, yaya geçitlerinde öğrencilerle 'kırmızı çizgi' etkinliği


Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Tokat'ta yaya geçitlerinde, yayalara öncelik için farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı trafikte önceliğin yayalarda olduğunu belirten farkındalık çalışmaların ardından bu kez de 'Kırmızı çizgimizi çekiyoruz' uygulaması başlattı. Yurt genelinde başlatılan etkinlikle kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması hedefleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımıyla çalışmayı duyurdu. Dün gece saatlerinde Tokat Belediyesi ekipleri de yaya geçitlerinin sarı renkli şeritlerinden bazılarını kırmızı renge boyadı. 
'YAYA ÖNCELİĞİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ'
Kırmızı çizgi uygulamasının tanıtımı Cumhuriyet Meydanı'nda Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Göksal Topaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, öğrencilerin katılımıyla yapıldı. Vali Ozan Balcı, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Tokat'ta da 'yaya önceliğimiz kırmızı çizgimizdir' diyerek bir etkinlik düzenledik. Bilindiği gibi yaya önceliğini çok önemsiyoruz. Ülkemizde de ölümlü, yaralamalı trafik kazaları sayısının oranları İçişleri Bakanlığımızın koordinesindeki faaliyetlerle beraber bir hayli düştü. Tokat'ta da bu konuya sağ olsunlar, hemşehrilerimiz önem veriyorlar. Onların haklarına riayet ediyorlar ama bu çıtayı daha da yükseğe koymamız lazım. Bugün de güzel bir etkinlik oldu" dedi. 
Programa katılan polis ve jandarma ekipleri ise sürücülere bilgilendirici broşürler dağıttı.  DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2021-03-30 13:19:41

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