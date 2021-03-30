Niksar’da yeni hükümet konağı için eski otogar binası yıkıldı

Tokat’ın Niksar ilçesinde 1987 yılında yapılan otogar binası yerine, yeni hükümet konağının yapılacak olmasından dolayı yıkımı gerçekleştirildi.

Niksar’da yeni hükümet konağı binasının yeni yerine yapılacak olmasından dolayı eski otogar binası yıkıldı.

Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Niksar Kaymakamı İlhami Doğan ve Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar’a yeni ve modern bir hükümet binasının yapılacak olmasından duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Yeni hükümet binasının yaklaşık 450 gün sonra tamamlanacağını ve 2022 yılında hizmete gireceğini söyleyen Kaymakam İlhami Doğan; “Niksar’a yeni bir hükümet konağı gerekliydi, eski binamızın depreme dayanıklı olmadığı raporlandı bu bakımdan yapılan istişareler sonucu Niksar Belediyemize ait terminal binasının bulunduğu alana yeni hükümet konağı yapılması kararlaştırıldı. İçişleri Bakanımızın da uygun görmesi neticesinde buraya yeni binamızı yapmaya karar verdik. Terminal binasının yıkımı tamamlanmak üzere, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelecek yetkililere yer teslimini yarın yapacağız. Daha sonra temel kazım işleri başlayacak, üç katlı Niksar’ın çehresine uygun bir bina olacak. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz de hükümet konağı içerisinde olacak. Niksar’a yakışır çok güzel bir bina olacağını düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki sene ilçemiz yeni hükümet konağına kavuşacak. Bu binanın yapılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’a, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya, milletvekillerimize ve bize bu alanı tahsis eden Niksar Belediyemize teşekkür ederim” dedi.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ise, Niksar’a daha modern bir otogar yapımı için kolları sıvadıklarını belirterek; “İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu’nun talimatları, Tokat Milletvekillerimizin destekleri ve bizlerin girişimleriyle yeni Hükümet Konağımızın ihalesi Ocak ayında yapılmıştı bugünde eski otogar binamızın yıkımı devam ediyor. Şu an şehirlerarası otobüs firmalarımız galericiler sitesinde tahsis ettiğimiz alanda faaliyetlerine başladılar. İlçemize yeni otogarımız için iki yer düşünüyoruz. Bunlardan birisi Hamidiye Köprüsü mevkiinde diğer alternatif ise çevre yolu Sağlık meslek Lisemizin bulunduğu bölge. İkisi arasında düşüncelerimiz var. Şu anda eski terminal binamız yıkım çalışmaları başladı. İnşallah önümüzdeki yıl açılışını yapacağız. Yeni hükümet binamızın kazandırılmasında emekleri olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’a, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya, Milletvekillerimiz Özlem Zengin, Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

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