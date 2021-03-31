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2020'de kadın cinayeti işlenmeyen Tokat'ta, KADES'in katkısı büyük

DHA

2020'de kadın cinayeti işlenmeyen Tokat'ta, KADES'in katkısı büyük


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TÜRKİYE'de, 2020 yılında kadın cinayeti işlenmeyen 12 ilden 1'i, Tokat oldu. İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) 2020 ve 2021 yıllarında 1917 kadının telefonuna indirdiğini belirtip, cinayetlerin önlenmesinde uygulamanın önemli olduğunu söyledi.
Türkiye'de, 2020'de 300 kadın öldürüldü, 171 kadının ölümü de şüpheli bulundu. Kırklareli, Zonguldak, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Bolu, Kırıkkale, Karaman, Bitlis, Yozgat ve Hakkari'de ise geçen yıl kadın cinayeti işlenmedi. Bu 12 ilden Tokat'ta, kadın cinayetlerini önleyen etkenlerin başında, İçişleri Bakanlığı'nın KADES uygulaması ile verilen eğitim ve seminerlerin geldiği belirtildi. 
'EN KISA SÜRERDE MÜDAHALE EDİYOR'
İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, kadın cinayetlerinin engellenmesinde KADES uygulamasının etkili olduğunu belirtip, "KADES akıllı cep telefonu olan kişilerin kendi telefonlarına indirdiği aplikasyondur. Yani 'kadın acil yardım' hattı olarak kullanıyoruz. Bunun özelliği de şu; yardım isteyen kadının bulunduğu ortamda telefon açma imkanı olmayabilir. Telefonu çevirme imkanı olmayabilir. Anlık gelişen pozisyonlarda hemen cep telefonunun o uygulamasını açıp, oradaki acil yardım butona bastığı an, bizim emniyet haber merkezine direkt kimlik bilgileri ile bulunduğu konum düşüyor. Bunun üzerine bizim oradaki arkadaşlarımız hemen arıyorlar. Eğer telefona cevap veremezse de bulunduğu konumu bildiğimiz için oradaki en yakın ekibimiz telsizle anons ediliyor. En kısa sürede müdahale ediyorlar" dedi. 
'1917 KADIN TELEFONUNA KADES'İ İNDİRDİ'
Geçen yıl 1654, 2021 yılında ise 263 kadının KADES uygulamasını telefonlarına indirdiğini belirten Topaloğlu, şöyle konuştu:
"Toplam 1917 kadın, telefonuna KADES uygulamasını indirdi. Bunla ilgili de 2020 yılında 610 emniyet personelimize aile içi ve kadına karşı şiddet konusunda 1 gün eğitim verdik. 2021 yılında Covid-19 tedbirlerinden dolayı eğitimlerimize ara verdik ama online olarak yine eğitimler veriyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla billboard'larda da afişler asarak kadınları bilgilendirdik. Bize müracaat ettikten sonra iki türlü koruma kararımız var. Bir önleyici tedbir kararlarımız var dir de koruyucu tedbir kararlarımız var. 2020 yılında 1718 önleyici 28 tane ise koruyucu tedbir kararı uyguladık. Bunun yanında 2021 yılında da bir kişinin adres ve kimlik bilgilerini değiştirerek ulaşılmasını engelledik. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun bize talimatlarıyla bu konuda çok hassas davranıyoruz. Devamlı uygulamalarımızla ekipleri yönlendirmelerimizle bunun üzerine hassasiyetle gidiyoruz. Eğitim faaliyetlerimizle bilgilendirmelerimizle bize de en büyük yardımcı KADES uygulamamız oluyor." 
KADEM İL TEMSİLCİSİ: EĞİTİM FAALİYETLERİNİN KATKISI BÜYÜK
KADEM Tokat Temsilcisi Müjgan Arslan, "12 ilin içinde Tokat'ın olması bizi çok mutlu etti. Bu anlamda kadına yönelik şiddete engel olmak adına devletimizin çıkardığı yasalar var. Devlet kurumlarımızın çok güzel çalışmaları var. Bununla beraber biz de merkezine kadına yönelik şiddetle mücadeleyi almış bir sivil toplum kuruluşu olarak farkındalık ve eğitim çalışmaları yapıyoruz. Kadınların yaşadığı sorunların ortadan kaldırılması adına akademik faaliyetler, eğitim çalışmaları, farkındalık projeleri yürütmekteyiz. Kurulduğumuz günden bugüne kadar yaptığımız eğitim faaliyetleriyle yaklaşık 10 bin kişiye ulaştık. Bu 10 bin kişinin çarpan etkisi ile bütün toplumda çok ciddi bir karşılık bulduğunu söyleyebilirim. Bu eğitim faaliyetlerinin de bunda katkısı olduğuna inanıyorum" diye konuştu. 
'VİDEO KONFERANSLA PROGRAMLAR YAPTIK'
Paydaş kurumlar ile düzenledikleri eğitimlerin Tokat'ta meyvesini aldıklarını söyleyen Arslan, "Yaptığımız eğitimlerde Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, müftülük ortak paydaşlarımız ve onlarla ilkokuldan üniversiteye kadar toplumun her kesimine eğitim vermekteyiz. Paydaş kurumlarımızla beraber 2019 yılında birtakım eğitim faaliyetleri gerçekleştirdik. Bu eğitim faaliyetlerinin sonucu olarak, kadın cinayetleri görülmedi. Yine 2020 yılında her ne kadar pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim yapamamış olsak bile video konferans ve sosyal medya üzerinden eğitimlerimize devam ettik. 2019 yılında da 2020 yılında da şehrimizde kadın cinayetinin görülmemiş olması mutluluk verici. Bu durumun ülke genelinde de gerçekleşmesi arzumuz. Ne şehrimizde ne de ülkemizde sadece kadının değil hiçbir canlının şiddet görmediği yarınlara uyanabilmektir amacımız" dedi. 
'TOKATLI OLARAK GURUR DUYDUK'
Tokatlılar ise geçen yıl kadın cinayeti işlenmemesine sevindiklerini söyledi. Kentte kuaförlük yapan Fatma Ser, "Tokat halkı olarak bununla gurur duyduk. Umarım bu başarılarla devam ederiz. Kadına şiddete 'hayır' diyor ve halkımızı tebrik ediyorum" dedi.
Türkiye'de kadına şiddet olaylarının bitmesini ümit ettiğini dile getiren esnaftan Büşra Babacan da "Tokat´ımızda böyle bir şeyin olmaması, kadın olarak mutlu ediyor. İnşallah Türkiye'de de genel olarak kadın cinayetleri olmaz. Kadınlar çok değerlidir" diye konuştu.
'TOKATLI ERKEKLER DUYARLI'
Tokatlı erkeklerin kadınlar konusunda duyarlı olduğunu söyleyen Mesut Yılmaz ise "Tokat'taki erkekler bu konuda bilgili ve donanımlı olduğunu; bu durumun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, emniyetin verdiği hizmetlerden ve eğitimlerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Biz Tokat olarak bu konuda elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz. Kadınlara çok iyi niyetli ve düzgün yaklaşıldığını düşünüyorum. Olgun insanlar olduğumuz için bu kadına yönelik şiddet konusunda daha çok temkinliyiz" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2021-03-31 16:09:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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