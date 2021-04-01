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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ürettiği doğal, renkli ekmekler ilgi görüyor

DHA

Ürettiği doğal, renkli ekmekler ilgi görüyor


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)İSTANBUL'daki üniversitenin gastronomi ve mutfak sanatları bölümünden 2016 yılında mezun olduktan sonra farklı işletmelerde aşçı olarak çalışan Osman Rutkay Gür (27), pandemiden dolayı lokantalar kapanınca memleketi Tokat'a gelerek, ekşi mayalı artizan ekmek yapmaya başladı. İçine zerdeçal, tam buğday, pancar, turp gibi doğal ürünler katarak, renklendirdiği ekmekleri sosyal medyadan gelen siparişler üzerine hazırlayan Gür, ilgiden memnun kaldığını belirtiyor. Renkli ekmekler, meraklıların ilgisini çekiyor.
Güzel sanatlar fakültesinde gastronomi ve mutfak sanatları bölümünü okuyan ve babasının mesleğini sürdürmek isteyen Osman Rutkay Gür, 2016 yılında mezun olduktan sonra lokantada çalışmaya başladı. Gür, aşçılık yaptığı dönemde ekmek pişirmeye ilgi duydu. Farklı ekmek çeşitlerini araştıran Gür, ekşi mayalı artizan ekmek pişirme üzerinde yoğunlaştı. Gür, ülke genelinde pandemiden dolayı lokantalar kapanınca memleketi Tokat'a geldi. İstanbul'da çalışırken öğrenip, zerdeçal ve tam buğday gibi doğal ürünler katarak, renkli ekmekler pişirmeye başlayan Gür, sosyal medyadan da siparişler almaya başladı. 
'KİMYASAL RENKLER, EKŞİ MAYALI EKMEĞİN FORMUNU BOZUYOR'
İstanbul'da çeşitli işletmelerde çalıştığı dönemde hamurla uğraşmaya başladığını söyleyen Osman Rutkay Gür, "Üniversitede çalışırken, hamur ile uğraşmaya başladım. Pizzayla başladım, devam ettim ardından ekşi ekmeği tanıdım. Nasıl olduğunu anlamaya çalıştım. Daha sonra çok zahmetli, zaman alan ekmek olduğunu fark ettim. Bunun üzerine biraz yoğunlaştım. Çok ilgimi çekti, zor bir konu. Birkaç yerde ekmekle alakalı çalıştım. Koronavirüs salgınından dolayı Tokat'a geldim. Ekşi mayalı ekmeğe rengini doğal olarak veren malzemeler var. Birincisi zerdeçal, ikincisi tam buğdaydır. Tam buğday kahverengi, zerdeçal turuncuya kaçan renktir. Kırmızı rengine yakın renk vermek için pancar ve turp kullanabiliriz. Kimyasal renkler var ama tabi ki doğal ekşi mayalı ekmeğin formunu bozduğu için biz onları tercih etmiyoruz. Genel olarak ekmeklerimizin içine tahıl, tohum, kuru domates, zeytin gibi ürünler koyuyoruz. Başka aklımıza gelen çalışmaları da yapıyoruz" dedi.
İnsanlara farklı lezzet ve görsellik sunmayı hedeflediğini dile getiren Gür, "Meraklılarımız önceden sipariş ederlerse bizim için de kolaylık oluyor. Geldikleri zaman ekmeklerini hazır  bulabiliyorlar. Ben zaten kendini geliştirmeye çalışan bir insanım. Böylelikle insanlara yeni farklı lezzetler, görseller tanıtmayı hedefliyorum. Elimizde mayamız yoksa yapımı 5 günü bulur. Mayamız varsa ekmek yapımı 36 saati buluyor, pişmesi de içinde. Ortalama günlük 45-50 adet çıkarıyorum. Dükkanımızda satışını yapıyoruz. İsmi genel olarak ekşi mayalı ekmek ama biz normal mat renkli ekşi mayalı ekmek yapmıyoruz, estetik görünmesini hedefliyoruz. Bu yüzden bu ekmeğin adı 'artizan ekmek' olarak geçiyor. Belli bir sanat ve bilim gerektiriyor bu ekmeği yapmak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2021-04-01 10:39:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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