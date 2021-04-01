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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cipin çarptığı metal elektrik direği, iki parça oldu

DHA

Cipin çarptığı metal elektrik direği, iki parça oldu


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan cipin çarptığı metal elektrik direği iki parçaya ayrıldı. Yaralanan sürücü Cihan Yakar (34), hastanede tedaviye alındı. 
Kaza, saat 10.00 sıralarında TokatTurhal yolu Ulaş köyü yakınlarında meydana geldi. Cihan Yakar yönetimindeki 34 BAM 165 plakalı cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürcüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmayla demir elektrik direği iki parça olurken, cip de hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkanları ile çıkan sürücü Yakar, sağlık görevlilerince yapılan müdahakenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yakar'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-04-01 12:01:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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